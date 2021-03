FOTOD ja VIDEO | Varakevadine ilm meelitas massid Pirita promenaadile. Terviseamet: sellised kogunemised on praegu ohtlikud

"Arusaadavalt lähevad inimesed ilmade soojenemisel välja kevadet nautima," kirjeldab olukorda terviseameti kommunikatsiooniosakonnast Merilin Vernik. Küll aga lisab ta, et ära ei tohiks unustada teiste inimestega distantsi hoidmist. "Näiteks mänguväljakutel käies tuleb 2+2 reeglit järgida," selgitas ta. Kui seda parasjagu teha ei ole vōimalik, siis võiks kaaluda tema sõnul vähem rahvarohkesse paika suundumist.

"Oluline on meeles pidada, et koroonaviirus levib inimeselt inimesele läbi lähikontakti, seega on igasugused sellised kogunemised praegu ohtlikud ning neid tasuks vältida," sõnas ta.