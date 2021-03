VIDEO | Nädalavahetusel vaktsineeriti Ida-Virumaal ära 75 protsenti plaanitud doosidest

Haigekassa andis teada, et Narva-Jõesuus ja Sillamäel plaaniti kasutada 500 doosi, kasutati ära aga 434 doosi. Narva perearstikeskuses kasutati 320 doosi 400st. Narva haiglas aga 514 doosi 800st. See tähendab, et 75 protsenti doosidest kasutati ära. Üle jäänud veerand aga raisku ei lase, vaktsineerimine jätkub täna ja homme ning ajad on juba broneeritud.