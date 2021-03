Navalnõi: kardan, et jään vanglas oma paremast jalast ilma

Mihhailova sõnas neljapäeval pärast Navalnõi külastamist TASS-ile, et karistuskoloonia on tema kliendi tervisele väga halvasti mõjunud. Navanõi oli kurtnud neli nädalat kestnud tugeva seljavalu üle ja seda, et ei tunne üht jalga. Koloonia pressiteenistus oli varem teatanud, et Navalnõi läbis tavapärase meditsiinilise kontrolli ja tema seisundit hinnati rahuldavaks.