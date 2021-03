Politsei tegi Nõmmel 13-aastast tüdrukut rünnanud poiste isikud kindlaks

Praeguseks on teada ka ülejäänud kolme poisi isikud. Kõik kuus on alaealised. Tolle seltskonna kohta laekus veelgi kaebuseid ning nendga tegeleb edasi noorsoopolitsei. Ühes vanematega üritatakse leida tõhus viis poiste käitumise mõjutamiseks, protsessi kaasatakse ka kohalik omavalitsus.

“On äärmiselt oluline, et vanemad tunnevad huvi, kus nende laps käib, kellega koos aega veedab ja millega tegeleb,” rõhutas Estaal. “Teisi inimesi peab austama ning igasugune vägivald ja solvamine on lubamatu.”

"Nad lükkasid mu tütre pikali maha ja tagusid teda jalgade ja kurikalaadsete kaigastega," kirjeldas ema. "Uskumatu on see, et keegi möödakäijatest ei läinud appi või kaklust lahutama! Politseisse on avaldus tehtud ja ka ütlused on võetud."