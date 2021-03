NASA: kõige ohtlikumaks peetud asteroid ei taba vähemalt järgmise saja aasta jooksul Maad

370-meetrise läbimõõduga asteroid 99942 Apophist on pikalt peetud Maale ohtlikuks, kuid uute teadete järgi võib muretsemise kaugesse tulevikku lükata.

USA kosmoseagentuur NASA kinnitas äsja, et vähemalt järgmise saja aasta jooksul see meie planeeti ei taba.

Varasemate arvutuste järgi oleks asteroid jõudnud Maale hirmuäratavalt lähedale aastal 2029. ja uuesti aastal 2036. NASA teadlased tegid aga seejärel kindlaks, et neil kahel juhul pole kokkupõrkeks mingit võimalust. Järgmine võimalik oht varitses aastal 2068.

Uute vaatluste järel on seegi oht välistatud ja Apophis eemaldati ka ametlikult NASA ohtlike asteroidide nimekirjast.





NASA kinnitusel möödub asteroid Maast 2029. aastal ohutus kauguses. Video: NASA

Teadlased suutsid asteroidi orbiiti täpsustada sel kuul tehtud radarivaatluste kaudu, mil Apophis möödus 17 miljoni kilomeetri kauguselt. 2029. aasta aprillis möödub Apophis Maast 32 000 kilomeetri kauguselt ja siis peaks see olema Maa idapoolkeralt nähtav ka ilma teleskoobi või binoklita.

Apophis on saanud kokkupõrkeohtu hindava Torino astmiku järgi skoori kümnest pallist neli, see on seni kõrgem taevakehale määratud tase. Torino astmik meenutab olemuselt Richteri maavärina-astmikku, „null" tähendab antud kontekstis väikest ohtu ja „kümme" võimsat kokkupõrget, millega kaasneb ülemaailmne häving.