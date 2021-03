Arkadi Popov haiglapatsientide arvu kukkumisest: me ei saa seda veel trendiks pidada

Lääne-Tallinna Keskhaigla juht doktor Arkadi Popov märkis Delfile, et kuigi ravi vajavate juhtumite arvu langemine on hea uudis ja annab lootust edaspidise suhtes, ei tasu siiski ennetavalt kella lüüa ja liigselt hõiskama asuda.

"Üheks peamiseks põhjuseks võib olla see, et eile oli reedene päev ning seetõttu kirjutati päris palju inimesi haiglatest välja," märkis doktor Popov. "Mõned patsiendid ka paranevad ja nad viiakse seetõttu koroonaosakonnast välja, see on teine variant. Kolmandaks tuleb aga kahjuks silmas pidada ka neid inimesi, kes haiguse tõttu surid."