GRAAFIK | Hea uudis: Eesti pole nädala nakatumiste poolest enam maailmas esikohal

Our World in Data andmetel on Eestis 26. märtsi seisuga viimase nädala jooksul tuvastatud keskmiselt 948 nakatumisjuhtumit miljoni elaniku kohta päevas, viie päevaga on see langenud peaaegu 200 võrra. Ühtlasi tähendas langus, et eilse seisuga kerkis Eesti asemel maailma kõrgeima nädala nakatumiste suhtarvuga riigiks Ungari, kus vastav näitaja pärast viimaste nädalate hoogsat tõusu nüüd 957,9. Euroopas kokku on see suhtarv viimased paar nädalat tasapisi tõusnud ja hetkel 274.