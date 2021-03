GRAAFIKUD | Ööpäevaga tuvastati koroonaviirus 1151 inimesel, haiglaravil 667 patsienti

covid osakond FOTO: RAIGO PAJULA

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 7738 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 1151 ehk 14,9% testide koguarvust. Viimaste numbrite juures on hea märk see, et oluliselt on vähenenud positiivsete testide osakaal ning ka haiglaravi vajavate patsientide arv.