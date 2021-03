VAATA OTSE | 24 tundi kestev heategevusüritus "Kas ikka hoolid?!" toob vaatajani arutelud koroonamuredest ja põnevad esinejad

Laulja Gerli Padari sõnul on täna paljudel täiskasvanutel mõnevõrra lihtsam vaimselt hakkama saada kui noortel, kuna neil on olemas oma kogemustepagas, mis tõestab, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. "Noorel puuduvad need oskused ja vahel ka teadmised, kuidas muutustega kohaneda. Me ei näe ju nende sisse ja kindlasti ei ole noored pidevalt muutuvas ühiskonnas samasugused ja samasuguste muredega kui meie omal ajal. Seega on kõige olulisem pakkuda neile toetust, kuulata ja julgustada neid rääkima oma muredest, ükskõik kui suured või väikesed need siis on. Tean omast käest, et vahel võib vaid üksainus õige lause, lahke naeratus või teadmine, et keegi hoolib, muuta musta argipäeva uuesti värviliseks."