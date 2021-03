Kui see eakas paar suudab endiselt pandeemia kiuste tantsu lüüa, suudad seda ka sina

Mary Wykes ütles oma vanemate kohta: "Neil on väga vedanud, et nad ikka veel teineteisel olemas on ja üksteist toetavad. Muusika ja tantsimine aitavad neil tuju üleval hoida ning see pakub palju rõõmu. Isegi nii palju, et nad on ka teised inimesed oma eeskujuga õnnelikuks teinud."