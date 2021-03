Suessi kanalisse kinni jäänud konteinerlaev võib täna liikuma hakata, kirjutab uudisteagentuur AFP.

Hiiglasliku kaubalaeva omaniku sõnul pole alus kahjustusi kandnud ja saab oma teekonda jätkata. Ever Given on kanalis põiki kinni alates teisipäevast ja on blokeerinud kogu tähtsa kaubakanali liikluse.

„Vett sisse ei voola, ka pole sõukruvide ja tüüriga midagi lahti. Kui selle uuesti ujuma saame, peaks see saama oma teekonda jätkata. Jätkame praegu täiendavate süvendamistööriistadega kalda ja kanali põhja süvendamist," teatas laeva omava Shoei Kisen KK president Yukito Higaki eile õhtul pressikonverentsil.

Higaki sõnul on sündmuspaika saadetud kümme puksiirlaeva. „Vabandame liikluse peatamise ja suure häda põhjustamise eest," lisas ta.

Shoei Kisen teatas täna avalduses, et ettevõte on kaalunud laevalt raskuse vähendamiseks konteinerite eemaldamist, kuid tegu on äärmiselt keerulise toiminguga. Firma lisas, et variant pole lõplikult laualt maas, kuid enne peaksid teised laeva liikuma saamise katsed nurjuma.

Egiptuse võimud sündmuspaika meediat ei luba. Kanalit haldava Suez Canal Authority juht Osama Rabei kinnitas pressiteate vahendusel, et laeva vabastamiseks on tarvis teha veel mitu katset. „See on keeruline operatsioon," rõhutas Rabei.

Eile tehti laeva vabaks saamiseks samuti mitu proovi, kuid need ebaõnnestusid.