FOTOD | Põhja-Tallinnas tegi joobetunnustega Lexuse juht avarii, üks kaasreisija vajas arstiabi

Täna kella 21 paiku sai politsei teate, et Sõle tänaval sõitis Lexust juhtinud 29-aastane mees sisse parklas seisnud Mini sõiduautole ja lahkus sündmuskohalt.

Esialgsetel andmetel on Lexuse juhil joobetunnused. "Tema täpsema joobe selgitab ekspertiis," tõdeti politseist. Sündmuspaigal viibinu rääkis Delfile, et juht võis olla narkootiliste ainete mõju all.