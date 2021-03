Suvi tulemata ei jää? Krista Fischer: parima stsenaariumi järgi on mai alguses 200 nakatunut päevas

Fischer rääkis, et ilmad lähevad soojaks ja saame minna metsa ja mere äärde, kas aga saame minna ka festivalidele, kohvikutesse-restoranidesse, sõltub sellest, kas nakatumisarvud jäävad endiselt kõrgeks või suudame need suveks alla saada.

Fischer märkis, et nakatumisnäidud on läinud viimastel päevadel vaikselt madalamaks.

Fischeri on koostanud kolm prognoosi. Esimese, kõige negatiivsema prognoosi järgi, kui R=1, tuleb pärast viimaste päevade kerget langust uuesti tõus ja ööpäevased nakatumisnäidud küündivad 1500 kanti. Selle stsenaariumi järgi hakkaks langus toimuma alles aprillikuu teises pooles. “Mai alguses näeksime tuhandet nakatunut päevas ja see ei oleks haiglatele hea ja ei saaks ka mõelda (piirangute - toim) leevendustele,” kommenteeris Fischer Ringvaates.

Teine prognoos näitab languse jätkumist, kui nakatumiskordaja R=0,9. Selle prognoosi järgi on aprilli keskpaigaks langenud ööpäevased nakatumisnäidud alla tuhande. Fischer rääkis, et nii võib tekkida inimestel petlik tunne, et olukord on läinud heaks ja seepärast hakatakse suhtuma piirangutesse leebemalt, mistap ei hakka mais näidud enam langema, vaid jäävad 800 ümbrusse. “Ka see (stsenaarium - toim) on üsna kehv, sest tähendaks üsna suurt koormust haiglatele.”