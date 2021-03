Terviseametist lahkuma sunnitud Simmo Saar: on vihjatud, et sotsiaalministeerium sekkus töövaidluskomisjoni töösse

Tundub justkui oleks töövaidluskomisjoni otsusega rahul kõik osapooled. Teie ütlete, et saite õiguse ning terviseamet omakorda väidab, kuidas usalduse kaotuse põhjendatus sai kinnituse. Mida töövaidluskomisjon siis täpselt otsustas?

Kui vaadata seda puhtjuriidiliselt, siis ma sain õiguse kätte: komisjon tuvastas töölepingu lõpetamise tühisuse. Samas töövaidluskomisjoni otsuse põhjenduses on minu jaoks palju küsimärke. Ka mind esindav advokaat on tõstatanud küsimuse, kas demokraatlik õigusriik peaks ikka nii toimima?

Miks töövaidluskomisjon ei võtnud arvesse teie esitatud Madis Metsise ning Martin Kadai ekspertarvamusi vaktsineerimiskavast?

See on tõesti naljakas. Töövaidluskomisjon jõudis seisukohale, et kuna minul puudub tervishoiu- või majandusalane kõrgharidus, puudus mul täielikult ka õigus seda plaani analüüsida või sel teemal sõna võtta. Samal ajal oli neil laual kaks arvamust, mille olid kirjutanud erialast haridust ning pädevust omavad inimesed, kuid nendega ei arvestatud!

Ma ei oska täpselt öelda, miks nii läks. Ega selline käik loogiline pole. Ei taha kellegi konkreetse suunas näpuga näidata, kuid töövaidluskomisjoni näol on tegemist ministeeriumi allasutusega. On vihjatud, et siia vaidlusesse sekkuti ka kõrgemalt poolt.

