GRAAFIK | Megalaev istub endiselt põiki Suessi kanalis. Ootel on ligi 240 alust, iga tund hoiab kinni 400 miljoni dollari eest kaupu

Appi on toodud sellistele töödele spetsialiseerunud ettevõtted ning Egiptuse presidendi nõunik ütles, et loodab, et olukord laheneb 2-3 päevaga. Ekspertide sõnul võib aga aluse vabastamine aega võtta nädalaid, kui konteinereid tuleb hakata laevalt maha laadima, vahendab BBC News.

Vahemerd ja Punast merd ühendavat 193-kilomeetrist kanalit läbib 12% kogu maailma kaubavahetusest. See on lühim meretee Aasia ja Euroopa vahel.

Alternatiivne tee kulgeb ümber Aafrika lõunatipu ja võib pikendada sõiduaega kahe nädala võrra.

Ever Giveni lahtipäästmisega tegeleb umbes kümme puksiiri ja kaks süvenduslaeva. Kaldalt aitavad ekskavaatorid ja muud masinad.

Suurbritannia laevanduskoja president John Denholm ütles BBC-le, et kui süvendajad ja puksiirid edu ei saavuta, tuleb alustaga laeva kergendamise aeglast protsessi – lasti ümbertõstmist teisele laevale või kanali kaldale.

See tähendaks taas eritehnika, sealhulgas enam kui 60 meetri kõrgusele ulatuva kraana kohale toomist, rääkis Denholm.

„Kui me kergendamisprotsessi läbi teeme, siis ma kahtlustan, et me räägime nädalatest,“ ütles Denholm.

Suessi kanalis teenuseid pakkuv ettevõte Leth Agencies teatas täna ühel hetkel, et piirkonnas on ootel kokku 237 alust – 107 kanali Punase mere poolses otsas, 41 keskel Suurel Mõrujärvel ja 89 Vahemere-poolses otsas.

Ummik hoiab iga päev kinni hinnanguliselt 9,6 miljardi dollari väärtuses kaupu ehk 400 miljoni dollari väärtuses tunnis, ütlevad merendusajakirja Lloyd’s List andmed.

Esimene konteinerlaev, mis suundus ringile ümber Aafrika oli Ever Giveni sõsarlaev Ever Greet. Mõlema operaator on Taiwani ettevõte Evergreen Marine.