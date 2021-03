Teadlased võrdlesid antigeeniteste - erinevused on kuni sajakordsed

Jan Konvalinka töögrupp Tšehhi Vabariigi Teaduste Akadeemia orgaanilise ja biokeemia instituudist võrdles 13 eri tootja testi. Enamiku neist on tervishoiuministeerium kiitnud heaks iseseisva testimise jaoks.

Ei ole saladus, et paljudes firmades kasutusel olevate antigeeni kiirtestide usaldusväärsus on piiratud. Kuldstandardiks peetava PCR-meetodiga võrreldes ei suuda kiirtestid kindlalt tuvastada, kas uuritav proov on positiivne

Nüüd leidis lisaks kinnitust, et erinevate tootjate antigeeni kiirtestide tundlikkus varieerub tohutult.

Töögrupp jõudis järeldusele, et minimaalne piir, mille juures viirus tuvastatakse, võib mõnel tootel olla teistest kuni sada korda kõrgem.

„Testide hindamine näitas, et erinevate kiirtestide tuvastamispiirid erinevad märkimisväärselt,“ ütles instituut pressiteates.

Kui kõige tundlikuma testi korral näitas seadmega tehtud pilt tundlikkuse taset 50 pikogrammi, siis kõige madalam tundlikkusega kiirtestilt oli see kuni 5000 pikogrammi.