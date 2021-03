Poistekamp ründas Nõmmel 13-aastast tüdrukut, politsei palub pealtnägijate abi

Rünnaku alla sattunud 13-aastase tüdruku ema kirjeldas ühismeedias, kuidas tema tütart eile õhtul 18 paiku Nõmme Lumepargi juures rünnati. "Nad lükkasid mu tütre pikali maha ja tagusid teda jalgade ja kurikalaadsete kaigastega," kirjeldas ema. "Uskumatu on see, et keegi möödakäijatest ei läinud appi või kaklust lahutama! Politseisse on avaldus tehtud ja ka ütlused on võetud."