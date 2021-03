Toetajad süüdistavad Kremlit Navalnõi piinamises ja kutsuvad venelasi taas tänavale tulema

Vanglateenistuse teatel on Navalnõi kaebustele tähelepanu pööratud ja meedikud hindasid tema seisundi stabiilseks ning rahuldavaks. “Nüüd me oleme tõsiselt mures, kuna isegi vanglateenistus ei julge Navalnõi seisundit heaks nimetada,” kommenteeris Navalnõi fond (FBK) vastuseks. “See pole ka üllatav, kuna vangi pandi hiljuti närvimürgiga mürgitatud inimene.” Navalnõi naise Julia Navalnaja ja advokaat Vadim Kobzevi teatel kimbutatakse vangi süstemaatiliselt une segamisega. “Teda äratatakse öö jooksul kaheksa korda kontrollimiseks üles, ehkki otse tema voodi kohal ripub kaamera,” märkis Kobzev.

Pärast advokaadiga kohtumist ilmus reedel Navalnõi kodulehel ka tema enda sulest pärinev postitus. Kinnipeetu hinnangul on närvivalu põhjuseks kitsastes politseiautodes ja kohtupinkides veedetud aeg. “See on muidugi ebameeldiv, aga mitte tappev, see on ravitav,” rahustas Navalnõi toetajaid. “Aga ei ravita. Kaebused kuulatakse ära, aga midagi ei tehta. Nädal tagasi vaatas arst mulle peale ja hakkas välja kirjutama kahte ibuprofeeni tabletti päevas, aga diagnoosi ei tea siiamaani.” Navalnõi lisas, et ka endine Vene oligarh Mihhail Hodorkovski hoiatas teda kunagi, et vanglas haigeks jääda ei tasu. “Keegi sind ravima ei hakka ja kui tõsiselt haigeks jääd, sured maha,” kommenteeris kinnipeetav.