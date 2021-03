Kreml teatas, et ei vasta Julia Navalnaja pöördumisele mehe tervise kohta

„Me ei hakka sellele pöördumisele reageerima. Seda on kajastatud massiteabevahendites. Kindlasti sisaldub see kõigis materjalides, mis on seotud massiteabevahendite ülevaadetega,” ütles Peskov täna ajakirjanikele, vahendab Interfax.

„Praegu, tingimustes, kui see kodanik on juba süüdi mõistetud ja kinnipeetav koloonias, on selliste pöördumiste adressaat FSIN (Venemaa föderaalne karistuse täideviimise teenistus – toim.),” ütles Peskov.

Julia Navalnaja kirjutas eile Instagramis, et tema mehel on probleeme seljaga, aga teda ei lasta ravida neil arstidel, keda ta usaldab, ning nõudis mehe vabastamist.

Peskov lisas, et Kremlis ei peeta Navalnõi olukorda sarnaseks Sergei Magnitski omaga, kes samuti kaebas vanglas halva tervise üle ja lõpuks 2009. aastal Moskva eeluurimisvanglas suri.

Vastates täpsustavale küsimusele, ütles Peskov: „Me ei näe üldse mingeid paralleele, välja arvatud ainult see, et kahjuks lahkunud Magnitski oli kinnipeetav ja süüdimõistetu ning Navalnõi on samuti kinnipeetav ja süüdimõistetu.”

Kreml ei näe ka süsteemseid probleeme meditsiiniabi korraldamisega FSIN-i asutustes. „See ei ole presidendiadministratsiooni teema. See on FSIN-i küsimus. On üksikuid kaebusi isikute kohta, kes viibivad vahi all, ja süüdimõistetute kohta, aga mingeid süsteemseid probleeme FSIN-i süsteemis meile teada ei ole,” ütles Peskov.

Seda, et Navalnõi äratatakse koloonias iga tunni järel üles, pidas Peskov distsipliini ja korra ilminguks parandusasutuses. „Ei ole presidendiadministratsiooni asi seda kuidagi kommenteerida,” ütles Peskov, lisades, et välismaa vanglates on distsipliinimeetmed rangemad kui Venemaa omades.

Navalnõi tervise halvenemisest teatasid sel nädalal tema kaitsjad. Advokaat Olga Mihhailova sõnul on Navalnõi seisund äärmiselt halb. „Ta kannatab tugevate valude käes seljas, paremas jalas, ta säär on halvatud, /.../ üks jalg tal praktiliselt ei tööta,” rääkis Mihhailova.

FSIN-i Vladimiri oblastivalitsus teatas eile, et Navalnõi vaadati läbi ja tema tervislik seisund hinnati stabiilseks ja rahuldavaks.