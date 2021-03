VIDEO | PPA kriisijuht: oleme valmis ka matkaradadel ja lõkkekohtadel järelevalvet tegema

Politsei- ja Piirivalveameti kriisijuht Vallo Koppel kinnitas, et nende järelevalve tegevused maalivad üldiselt positiivse pildi: enam kui 5500 kontrollitud objektilt avastati "üsna vähe" rikkumisi, eneseisolatsiooni rikkumisi on olnud paarikümne ringis, 2+2 reegli rikkumisi 50 ja maski kannavad 97-98% inimestest. Läbiviidud vestluste vajadus on võrreldes jaanuariga vähenenud kolm korda, maske on jagatud neli korda vähem.