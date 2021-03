Šoti ajaleht: Lufthansa ei lasknud eestlannal Šotimaalt Saksamaa kaudu Eestisse ema matustele lennata

Ma tunnen, et keegi peab vastutama oma tegude eest, et ei lasknud mind, Eesti kodanikku, reisida oma kodumaale, et jätta viimast korda hüvasti oma emaga.

Mõni päev hiljem sain ma informatsiooni, et minu transiit on tegelikult võimalik ja Eesti saatkond kinnitas, et mind oleks tulnud lennule lubada.

Kui imelik, Eesti, Euroopa kodanikul ei lubata läbi teise Euroopa riigi Eestisse ema matustele sõita. Eesti kodanikul, kellel on reisimiseks kõik vajalikud dokumendid ja kes pani oma tervise ohtu, reisides läbi Šotimaa , et siis tagasi saadetud saada.

„Põhjus, mis mulle öeldi, miks ma Saksamaa kaudu lennata ei saa, oli Brexit,” ütles Lana. „Ametlik immigratsiooni veebileht andis aga kinnituse, et transiit on sellest hoolimata hädaolukorras võimalik. Saksamaa immigratsiooniministeerium kinnitas e-posti teel samuti, et transiit läbi Saksamaa on võimalik.

Kui mulle öeldi, et ma ei saa mingil juhul lennukile, sain ma närvivapustuse ja mul kästi eest ära minna, sest ma takistasin pardale minekut.

Keegi ei tulnud mind kontrollima, ükski personali liige ei pakkunud mulle mingit vaimset abi.

Kui Lufthansa või Saksa piiripolitsei oleksid oleksid öelnud mulle kaks päeva varem, kui ma neile helistasin, et ma ei saa läbi Saksamaa reisida, oleksin ma läinud Londonisse ja otselennule Eestisse.

Lennufirma ei maksa mulle raha tagasi mitte heast tahtest, vaid sellepärast, et mul on õigus sellele tagasimaksele, sest ma maksin kõige kallima pileti eest – Economy Flex – millega mul on lubatud lend tühistada ja raha tagasi saada.

See on neist täielikult šokeeriv.”

Lana elab ja töötab Shetlandil, on õppinud Šoti ülikoolis, on abielus šotlasega ja tal on Suurbritannias alalise elaniku staatus.

„Lana helistas mulle Edinburghi lennujaamast ja selgitas, et teda ei lasta lennule, hoolimata sellest, et tal on kõik vajalikud reisidokumendid ja ta on järginud kõiki reisieelseid reegleid,” rääkis Eesti aukonsul Simpson Buglass.

„Ta andis telefoni ühele lennujaama töötajale, kes kordas, et nende instruktsioonid on mitte lasta kedagi pardale, kes ei naase Saksamaale, ja et see on kuidagi seotud Brexitiga.

Ma selgitasin, et Lana on transiitreisil Eestisse ning Eesti passi omaniku ja Euroopa Liidu kodanikuna on see kehtivate reeglite järgi lubatud.

Mulle öeldi, et nende instruktsioonid on mitte lasta pardale reisijaid, kes ei naase Saksamaale.

Ma selgitasin, et ta on järginud kõiki reegleid ja nii palju, kui mina tean, on tal õigus koju lennata.

„Arvuti ütleb ei,” oli nende vastuse sisu.

Mul on väga kahju, et ma ei suutnud Lanale rohkem abi pakkuda, võttes arvesse tema reisi põhjust.”

Lufthansa esindaja vastus oli järgmine: „Selle konkreetse kliendi puhul reageeris Lufthansa vastavalt seaduslike võimude kehtestatud reeglitele.

Lufthansa edastab reisijale oma kaastunde ja tagastab hea tahte žestina tema piletiraha.

Alates pandeemia algusest on Lufthansa soovitanud kõigil reisijatel kontrollida enne reisi reisi- ja sisenemisnõudeid koos nende lennu andmetega.

Edasi on Lufthansal eraldi lehekülg, mis on mõeldud reisijatele informatsiooni andmiseks reisimise ja piirangute kohta, ning Lufthansa saadab reisijatele enne lendu e-kirja, milles tuletab meelde, et nad nõudeid kontrolliksid.

Need nõuded määrab täielikult kindlaks iga riik, mitte kunagi lennufirma, mistõttu on immigratsioonivõimudel alati viimane sõna selle kohta, mis puudutab reisijate pardale lubamist, isegi kui Lufthansa on kohustatud kontrollima dokumente nende eest.

Üldreeglina on iga reisija vastutav oma reisidokumentide ja sisenemisnõuete kontrollimise eest vastava sihtriigi saatkonnas või konsulaadis.

Lufthansa grupp austab ja järgib kõiki reegleid ja annab endast parima ohutu reisimise tagamiseks.”

Edinburghi lennujaam teatas, et reisija oli lennufirma vastutusalas.