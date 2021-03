Peaminister Kaja Kallas: soovime suve lõpuks 70 protsenti rahvast ära vaktsineerida

"Me oleme võtnud eesmärgiks selle, et suudaksime vajalikul määral, ehk 70 protsenti suve lõpuks ära vaktsineerida," ütles Kallas Vikerraadio saates "Uudis+" vastuseks viitele, et Euroopa Komisjoni prantslasest siseturuvolinik Thierry Bretoni rääkis plaanist jõuda Euroopas selle tähiseni juba 14. juuli, kui Prantsusmaa tähistab oma rahvuspüha, vahendab ERR.