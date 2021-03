Video ja BLOGI | Tanel Kiik terviseameti pressikonverentsil: kuigi oleme langustrendis, ei tohi me veel piiranguid unustada

Terviseameti juht Üllar Lanno ütles, et kuigi nakkuskordaja R on pisut alla 1, ei tohi valvsust kaotada ja peab reeglitest veel rangelt kinni pidama. R tähendab seda, et kui kordaja on üle 1, nakatab haige inimene ühe üle inimese.

Tanel Kiik kutsus samuti inimesi hoolikale piirangute järgimisele. "Paraku pole pandeemia olnud meie valik. Haigused kahjuks ei liigu mitte kive ja kändusid, vaid mööda inimesi. Nii ka see. Kui tahame sellest koos välja tulla, siis on mõistlik usaldada tervisvaldkonna eksperte, kes ei jaga oma soovitusi hirmutamiseks. Nad annavad juhiseid, et kõik tuua pandeemiast välja," kõneles ta.

Politsei- ja piirivalveameti kriisijuht Vallo Koppel selgitas, et PPA kontrollis möödunud nädala jooksul üle 5500 objekti ja nad avastasid üsna vähe rikkumisi. "Eneseisolatsiooni rikkumisi on olnud ehk paarkümmend, 2+2 nõude rikkumisi ligi 50 ja näeme, et näo katmisest peab jätkuvalt kinni 97-98 inimest sajast. Kui vaatan natuke pikemat trendi ja võrdlen meie tegevusi näiteks jaanuarikuuga, siis kuigi oleme kontrollinud rohkem ettevõtteid, kauplusi, meelelahutuskohti ja nüüd ühissõidukeid, siis tegelikult on näiteks läbiviidud vestluste vajadus vähenenud kolm korda," esitas Koppel rõõmusõnumi.