Ministrid tunnevad end vaktsineerimise järel pigem hästi, üksikuid kimbutas kerge palavik

Eile said kaitsesüsti riigihalduse minister Jaak Aab, tervise- ja tööminister Tanel Kiik, välisminister Eva-Maria Liimets, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt, sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ning siseminister Kristian Jaani.

Minister Riisalo ütles, et ei tunne täna midagi, mis oleks tavalisest teistmoodi. “Eile oli kerge väsimus ja peavalu, aga see võis olla ka ületöötamisest. Sellise asja selget põhjust on raske leida, millele sõrmega näidata,” lisas minister. Ta ütles, et hommikust saadik on ta töötanud-tegutsenud.

Minister Kiigel olid tavalised sümptomid, mida osa vaktsineerituid veel kurtnud. “Praegu on mul ootuspärased kõrvalnähud - kerge palavik ning süstikoht annab tunda,” ütles Kiik. Siiski laseb kerge palavik ministril töötada tavapäraselt edasi. “Pole isegi ühtegi valuvaigistit võtnud, see on kõigi endi otsustada, missuguse palavikuga nad seda võtavad. Kuna mul on veel madal palavik, siis pole pidanud vajalikuks,” lisas Kiik.

Minister Jaak Aab märkis, et eile õhtul ning täna hommikul oli tal kerge palavik, aga ühegi muu sümptomi üle ta kurta ei saa. "Tegutsen kaugkontorist ehk kodust edasi nii nagu tavaliselt," kinnitas ta. Aab lisas, et kerget palavikku oligi oodata, kuna see on vaktsiinide puhul mõistetav kõrvaltoime.

Ka minister Sutt märkis, et öösel oli tal kerge palavik, mis hommikuks oli juba kadunud. Kõik Delfiga kõnelenud ministrid kordasid kui ühest suust - kui vaktsiini pakutakse, siis minge kaitsesüstima! “Vaktsineerimine on tee jaanipäevaks vanavanemate juurde lõkke äärde,” ütles Riisalo. Kiik veel lisas, et kartma peab viirust, mitte vaktsiini. “Vaktsiiniga kaitsed lisaks endale ka teisi. Kui pakutakse, palun minge vaktsineerima!”