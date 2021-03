Põhja-Korea teatas, et katsetas uut taktikalist juhitavat raketti

Tegemist oli ka Põhja-Korea esimese ballistiliste rakettide väljalaskmisega ligi aasta jooksul ja esimesega pärast Joe Bideni USA presidendiks saamist, vahendab BBC News.

Biden teatas, et USA reageerib sellele vastavalt. USA, Jaapan ja Lõuna-Korea mõistsid katsetuse hukka.

ÜRO julgeolekunõukogu resolutsiooniga on Põhja-Koreal ballistiliste rakettide katsetamine keelatud.

Tänases avalduses, mis tehti riikliku uudisteagentuuri KCNA kaudu, öeldakse, et kaks relva tabasid sihtmärki 600 kilomeetri kaugusel Põhja-Korea idarannikust, mis on vastuolus Jaapani hinnanguga, et need lendasid umbes 400 kilomeetrit.

Avalduses lisatakse, et uute rakettide kandevõime on 2,5 tonni, mis muudab need võimeliseks ka tuumalõhkepea kandmiseks.

„Selle relvasüsteemi arendamine on suure tähtsusega riigi sõjalise jõu suurendamisel ja igasuguste sõjaliste ohtude tõrjumisel,” tsiteeris KCNA katsetust jälginud kõrgeimat tegelast Ri Pyong-choli.

Põhja-Korea valitseja Kim Jong-un seekord isiklikult kohal ei olnud.

Pole selge, mistüüpi raketid Põhja-Korea täpselt välja lasi. Riikliku meedia teatel on tegemist „tahkekütusemootori parandatud versiooniga”. Seda nimetati taktikaliseks juhitavaks raketiks, mis võib teha lauglemis- ja tõusumanöövreid, mis võib tähendada, et seda on raskem vahelt lõigata.

Analüütikud on pakkunud, et raketid olid samad, mida näidati oktoobris Pyongyangis suurel sõjaväeparaadil.