ERISAADE | Ekspress Meedia ajakirjanikud: Miks Kõlvart? Kaja Kallas suhelgu ise venelastega

Krister Paris leiab, et valitsuse sisuline sõnum, et inimesed peaksid vältima kontakte, on täitsa arusaadav. Piirangute üle saab küll üksikasjalikult vaielda, kuid suures plaanis on need mõistetavad. Ent millest on Parise hinnangul märksa vähem aru saada, on sõnumite muutumine ajas.

„Mudelid näitasid, et nakatumine tõuseb ja jõuab sinna, kus oleme täna. Oli ette näha. Tollal lugesin valitsuse sõnumitest välja, et saame sellega hakkama. Et see on asi, mis on okei. Aga nüüd hakata kuidagi rapsima – see jätab küll mulje, et nad vist päris kindlalt ei tea seal eesotsas, mida nad teevad,” kommenteerib Paris.

Et selgemad sõnumid jõuaksid ka kõrge nakatumisega Lasnamäele või Maardusse, võiks Kallas ka ise vene keeles suhelda, leiab Roman Starapopov. „Ta pole vene inforuumis. Ei räägi vene keelt, ei loe vene uudiseid. Selles on probleem. Ehk peaks tema nõunikud seda siis tegema?” küsib ta. Tasa ja targu on valitsuse sõnumid küll venekeelsesse inforuumi jõudnud – pressiülekannetel on sünkroontõlge vene keelde ning enam ei pea neid vaatama ainult ERR-ist, vaid saab jälgida venekeelsena Youtube’ist. Ent Starapopovi arvates jääb näiteks Kallas soovist Kõlvartile venelastega suhelda mulje, nagu oleks nakatumistes just venelased süüdi. „Lasnamäel ei ela ainult venelased. See on Tallinna kõige suurem linnaosa. Võib-olla selles on probleem, et seal on kõige suurem nakatunute arv,” sõnab Starapopov.

Parisele meenub vestlus, mida ta paar päeva tagasi oma naabritega pidas. „Vanemaealised prouad, selgelt riskigrupis,” kirjeldab ta prouasid. Paris küsis, et kas nad on vaktsiini juba saanud, millele kostis vastuseks, et ei-ei. „Ja siis tuli pikk tiraad, mida kõik AstraZeneca teeb halba ja vot, kui ikka Sputnikut saaks. Ühte naabrit ma tean selgelt, kuulen teda läbi seina – tema peamine infokanal on PBK. Teist naabrit ma ei tea, mida ta kuulab ja vaatab. Aga mõlema sõnum oli väga sarnane ja nad üksteisega vesteldes järjest võimendasid seda,” vahendab Paris vestlust naabrinaistega.