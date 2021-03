Kaitseminister nimetas uueks kantsleri kandidaadiks kaitsevaldkonna kõrge juhi

Minister rõhutas, et kaitsevaldkonnas on viimastel aastatel palju saavutatud, aga tänane julgeolekuolukord nõuab valdkonna jätkuvat sihikindlat ning tulemuslikku edasiarendamist. Muuhulgas peame senisest enam rõhku panema siseriikliku ning regionaalse koostöö arendamisele. „Kusti Salm on näidanud ennast võimeka juhina, kelle eestvedamisel on kaitsehangete ja taristu valdkond viidud uuele tasemele. Samuti on tema vedada olnud mitmed keerukad läbirääkimised ning riigisisesed ja rahvusvahelised projektid,“ tõi Laanet välja.