Inglismaal näidati koolis prohvet Muhamedi karikatuuri. Lapsevanemad kogunesid protestima, mille mõistis hukka haridusminister

Kool on sel nädalal usuõpetuse tunnis näidatud „sobimatu” pildi pärast vabandanud. Õpetaja kõrvaldati ajutiselt töölt, vahendab The Times.

Siis sekkus haridusminister.

„Ei ole kunagi vastuvõetav õpetajaid ähvardada või hirmutada. Me õhutame dialoogile lapsevanemate ja koolide vahel, kui tekib probleeme. Selle protesti iseloom, mida me oleme näinud, sealhulgas ähvarduste tegemine ja koroonaviiruse piirangute rikkumine, on aga täiesti vastuvõetamatu ja see tuleb lõpetada,” teatas haridusministeeriumi esindaja.

Esindaja sõnul on koolidel vabadus võtta oma õppekavva kõiksuguseid teemasid, ideesid ja materjale, sealhulgas väljakutseid esitavaid või vastuolulisi, vastavalt nende kohustusele tagada poliitiline tasakaal.

Ministeeriumi esindaja lisas, et koolid peavad selle tasakaalustama vajadusega edendada erinevate uskumustega inimeste vahelist lugupidamist ja sallivust, sealhulgas otsustades, milliseid materjale klassiruumis kasutada.

„Kool vabandab üheselt täiesti sobimatu materjali kasutamise eest hiljutises tunnis,” ütles kooli õppealajuhataja Gary Kibble. „Ka personali liige esitas oma kõige siiramad vabandused. Me oleme loobunud kursuse selle osa õpetamisest ja vaatame üle, kuidas meie koolis esindatud kõigi kogukondade toetusel edasi liigume.”

Lapsevanemad ütlesid protestiaktsioonil, et tulid kohale, et näidata kogu riigile, et islamofoobiat ei tolereerita ja et see pilt on nende jaoks solvav.

„See, mis juhtus, on täiesti vastuvõetamatu ja me kandsime hoolt, et nad seda teaksid,” ütles imaam ja kogukonnaliider Mohammad Amin Pandor.

Tekkis ka mure julgeoleku pärast, kui kohalik heategevusorganisatsioon Purpose of Life avaldas õpetaja nime sotsiaalmeedias. Organisatsiooni asutaja Mohammad Sajad Hussain ütles, et liikmed on sügavalt haavunud. „See on sadistlik käitumine. Isegi liberaalsetes demokraatiates on sõnavabadusel piir. Me ei saa kasutada sõnavabaduse mõistet inimeste solvamiseks,” ütles Hussain.

„On hästi dokumenteeritud, et islamofoobne retoorika on tõusuteel ja prohvet Muhamedi piltide kasutamine on moslemitele sügavalt solvav ... Me usaldame uurimise ja asjakohase vajaliku tegemise koolile,” teatas Suurbritannia Moslemite Assotsiatsioon.