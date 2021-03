Tuhandeid eurosid sotsiaalmeedia tuttavale ja valekõned pangalt: mitu inimest on sattunud petturite ohvriks

Politseile laekus teade, et Jõgevamaal elava naise nimel on tema andmeid ära kasutades sõlmitud kahes kaupluses kahe telefoni järelmaksulepingud. Naisele andmeid ära kasutades tekitati 2258 eurot kahju.

38-aastane Tartumaal elav naine teatas politseile, et põgusa sotsiaalmeedia tutvuse järel palus suhtluskaaslane naise abi ühe paki vastu võtmisel. Naine oli abivalmis ning oli nõus tuttavat abistama. Selleks, et aga saadetis kätte saada, tuli naisel tasuda 2400 eurot, mida naisel ei olnud. Paraku võttis naine selleks laenu, ent nüüd kahtlustab, et on petta saanud.