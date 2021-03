Koroonaviiruse tõttu mängu- ja spordiväljakuid enam ei suleta

Terviseameti nakkushaiguste osakonnajuhata Hanna Sepp seletab, et kui soojade ilmadega peaksid inimesed hakkama rohkesti väljakutele kogunema võivad need taas kujuneda murekohaks, v ahendab ERR.

"Kui me suudame mänguväljakutel 2+2 reeglit järgida, siis need eraldi ohtu ei kujuta. Eelmisel kevadel oli üheks ajendiks, miks need väljakud kinni pandi, oli see, et meil puudus väga selge teadmine, kuidas see viirus pindade kaudu edasi levib. Kas mänguväljaku pinnad võiks ka endast ohtu kujutada. Täna oleme selles osas julgemad ja pigem pindu kardame vähem, eriti väliskeskkonnas," rääkis Sepp.