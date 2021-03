KUULA SAADET | Mida põnevat pakub materjalitehnoloogia?

Tiia sõnul annab õppekava ülevaate paljudest erinevatest materjalidest nagu tekstiilid, puitplastid, funktsionaalsed materjalid, erinevad metallid ja palju selliseid materjale, mida inimesed otseselt oma silmaga ei näe. „See on väga paljudele erinevatele inimestele sobilik õppekava aga võib-olla eriti hea nendele kandidaatidele, kes soovivad oma kätega midagi ära teha, kas siis praktikumides või laborites erinevaid katseid teha. Õppetöösse on kaasatud väga palju erinevaid laboreid ja mitmest instituudist. Näiteks tekstiilimajas tegeleme laserlõikusega, teeme nutitekstiile, katsetame. Meie puidulaboris on Eestis ainulaadne spoonipink, kus on võimalik ise palgist vineeri valmistada. Muidugi on ka kolm suurepärast päikeseenergeetikamaterjalidega seotud laborit, saab näiteks nailonist ise sünteesida, metalle katsetada,“ räägib Tiia, lisades, et eriala on väga põnev ja avastuste rohke.