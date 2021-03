VIDEO | Maailma kaubavahetust blokeeriv hiigellaev joonistas enne Suessi kanalisse sisenemist merele peenise

Konteinerlaev Ever Given sisenes Panama kanalisse teisipäeva hommikul lõunast Punaselt merelt. Pärast vaid kuue kilomeetri läbimist kanalis keeras alus end järsku põiki. Ninaga puuris laev end sügavalt kanali idapoolsesse kaldasse. Teatati, et aluse tõukas kursilt kõrvale tormi-iil, samuti oli juttu halvast nähtavusest liivatormi tõttu.