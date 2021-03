VILJA KÜSIB | Urmas Sule oma korruptsiooniskandaalist: mul on hea meel, et see juhtus

Urmas Sule on Pärnu haigla juht ka praegu ja saab selle eest ümmarguselt 6000 euro suurust täispalka, kuigi me oleme harjunud teda praegu nägema hoopis terviseameti tippametnikuna, kes jagab koos valitsuse liikmetega infot koroonapandeemia kohta. Samuti on Sule haiglate liidu juht ja Euroopa haiglate liidu president. Kuidas üks mees nii palju jõuab ja kuidas need ametikohad omavahel kokku passivad, seda vaata saatest.