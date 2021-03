Saksa ajalehe Bild peatoimetaja Julian Reichelt naases ametisse pärast ahistamisskandaali

Ettevõtte sees tehti uurimine, mille tulemusel leiti, et mees võib tööle naasta. Reichelt ütles, et era- ning tööelu segunesid suhete mõttes, kuid ta ei kasutanud enda võimu või tutvusi kellegi survestamiseks.

"Tean, et olen teinud vigu oma käitumisega kolleegide suhtes ja ma ei saa ega kavatse juhtunut pisendada," ütles Reichelt. "Peamine, milles end süüdistan, on see, et tegin haiget inimestele, kelle eest ma vastutan. Mul on sellest väga kahju."