GRAAFIK | Aasta esimesest koroonasurmast. Mullu koroonaviirusesse surnud inimeste arv on endiselt selgitamisel

Täpselt aasta tagasi kinnitas terviseamet, et uus ja tundmatu COVID-19 viirus nõudis Eestis esimese elu - Lääne-Tallinna keskhaiglas suri viirusega nakatunud 83-aastane naine. "Sügav kaastunne kõigile lähedastele. See on emotsionaalselt väga raske hetk ja ääretult kurb päev. See näitab, et me peame jätkama võitlust viiruse levikuga," ütles toona veel terviseameti kriisistaabi meditsiinijuhina töötanud dr Arkadi Popov.

"Peame olema valmis, et selle viiruse tagajärjel võib Eestis surra veel inimesi, mistõttu on lähikontaktist hoidumine eakate ja krooniliselt haigete puhul erakordselt oluline," lisas Popov. "Hoiame oma eakaid ja nõrgema immuunsüsteemiga inimesi - inimestest eemale hoidmine on eelkõige just nende jaoks kriitiliselt tähtis". Selleks hetkeks kehtis riigis juba eriolukord.

Kevadkuude jooksul tõusis surmajuhtumite arv 60 peale ning jäi seal pidama. Suvi möödus riigis selle näitaja kohaselt suurema traagikata.

Külmade ilmade tulekuga jõudis aga Eestissegi koroonapandeemia teine laine. Surmajuhtumid muutusid uuesti terviseameti pressiteate igapäevaseks osaks novembri keskpaigast alates ning pole sealt seni kadunud. Aasta pärast esimest COVID-19 nakatunu surma leiab Eesti end olukorrast, kus igal hommikul võib lugeda teadet vähemalt ühest uuest koroonaviirusega seotud surmajuhtumist.

25. märtsiks 2021 on terviseamet teatanud avalikkust 836 koroonaviirusega seotud surmajuhtumist, kusjuures vaid veerand neist leidsid aset aastal 2020.

Kui palju inimesi mullu ikkagi koroonaviiruse tõttu suri?

Terviseamet on korduvalt aasta jooksul rõhutanud, et igapäevaselt avaldatav surmajuhtumite arv on esialgne ja operatiivne info ning see, kas COVID-19 viirusesse nakatunud inimene just viiruse tagajärjel ka suri, selgub hiljem.

Terviseameti igapäevane statistika sünnib nimelt nakkushaiguste registrisse sisse kantud info pealt. Surmapõhjuse määramine ja surmateatise koostamine võtab see-eest omajagu aega.