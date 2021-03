GRAAFIK | Aasta esimesest koroonasurmast. Mullu koroonaviirusesse surnud inimeste arv on endiselt selgitamisel

Täpselt aasta tagasi kinnitas terviseamet, et uus ja tundmatu COVID-19 viirus nõudis Eestis esimese elu - Lääne-Tallinna keskhaiglas suri viirusega nakatunud 83-aastane naine. "Sügav kaastunne kõigile lähedastele. See on emotsionaalselt väga raske hetk ja ääretult kurb päev. See näitab, et me peame jätkama võitlust viiruse levikuga," ütles toona veel terviseameti kriisistaabi meditsiinijuhina töötanud dr Arkadi Popov.

"Peame olema valmis, et selle viiruse tagajärjel võib Eestis surra veel inimesi, mistõttu on lähikontaktist hoidumine eakate ja krooniliselt haigete puhul erakordselt oluline," lisas Popov. "Hoiame oma eakaid ja nõrgema immuunsüsteemiga inimesi - inimestest eemale hoidmine on eelkõige just nende jaoks kriitiliselt tähtis". Selleks hetkeks kehtis riigis juba eriolukord.