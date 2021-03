28. märtsil kell 3 tuleb kellaosutid nihutada ühe tunni võrra edasi: nii lähme koos kõigi teiste ELi liikmesriikidega üle suveajale. Foto: TERJE LEPP

Paari aasta eest leidis laia kõlapinda uudis, et 2021. aastast on Euroopa Liidus ilmselt kellakeeramisel kriips peal. Teooriaks see jäigi, reaalsuses tuleb taas kalendrisse vaadata ja unerütmi muuta.