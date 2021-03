Taani pikendas AstraZeneca koroonavaktsiini kasutuspausi 18. aprillini

Tanja Erichsen Taani ravimiametist rõhutas pressikonverentsil, et AstraZeneca vaktsiin on endiselt efektiivne ja ohutu.

„Aga ei saa välistada, et on seos vaktsiini ja väga haruldaste veretrombijuhtumite vahel,” ütles Erichsen.

Brostrøm ütles, et on võimalik, et paus lõpeb enne kolme nädala möödumist, kui tulemused selleks põhjust annavad.