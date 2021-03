Ökonomist: 29 miljonit kõrvale pandud doosi on tagasihoidliku arvutuse järgi umbes 27 surnud eestlast

See hinnang on minu meelest isegi liiga konservatiivne. Me ei arvesta siin, et suur osa elanikest on juba immuunsed. Kui eeldame, et keskmiselt oli märtsis immuunseid 200 000, siis väike ümberarvutus ütleks, et 86 000 inimese vaktsineerimisega kuu aega venitamine maksab 32 elu.