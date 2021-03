Pärnu südalinnast kadusid termokaamerad: linnajuhid paluvad otsingutel abi

Pika tänava ülekäigurajal sõidusuundade vahel asub post, mille külge on kinnitatud liiklusmärgid. Posti otsas oli termokaamerad, mille abil ülekäigurajal valgustust reguleeritakse. Ajavahemikul 5.-8. veebruarini on kaamerad posti otsast kadunud.

"Sellise asja äravõtmiseks on vaja tõstukit või vähemalt redelit, igaüks ei oska kaamerat maha monteerida. Võib-olla keegi nägi midagi, kas mahavõtmist või liiklusõnnetust. Koht on võrdlemisi avalik ja see jääb silma, kui seal toimetatakse," rääkis linnavalitsuse liiklusspetsialist Toomas Tammela.