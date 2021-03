Merkel kaitses Bundestagis EL-i vaktsiinide ühishanget

„Vaatamata kõigile kaebustele, oli õige toetuda ühishankele ja vaktsiinide heakskiitmisele Euroopa Liidu poolt,” ütles Merkel Reutersi vahendusel. „Nüüd, kui me näeme, et isegi väikesed erinevused vaktsiinide jaotamises põhjustavad suuri vaidlusi, ei taha ma ette kujutada, mis oleks siis, kui mõnedel liikmesriikidel oleks vaktsiine ja teistel mitte. See paneks siseturu läbinisti kõikuma.”