VIDEO | Varas murdis loetud sekunditega kauplusse ja sai saagiks üle 10 000 euro eest mobiiltelefone

Öises Tallinnas mõjub suuremast sõiduteest pisut eemal seisev Tähesaju ONOFF halbade kavatsustega inimesele nagu majakas. Kuna kauplus ei asu ostukeskuse sügavuses, vaid vitriiniga parkla poole, polnud murdvargal vaja teha muud kui purustada ukseklaas ja leekida tulistvalu varem välja vaadatud kauba järele. ONOFF kaupluste esindaja Kalev Vaino sõnul on kõnealust kauplust varem rünnatud iga paari aasta tagant.

„See konkreetne juhtum toimus jaanuaris. Valvekaamera videost on selgelt näha, et kõik käis kiiruse peale. Ukseklaasidel on küll spetsiaalne turvakile, aga kangi abil saadi ikkagi asjast jagu. Ilma käibemaksuta sisseostuhindu arvestades saime vargusest kahju pisut üle 10 000 euro, letihinnas tunduvalt rohkem. Võeti kõige uuemaid Samsungi ja iPhone’i mudeleid. Ja mitte poes katsumiseks väljas olevaid demotooteid, millega tavaelus midagi teha pole, vaid avamata karpides uut kaupa,“ meenutab Kalev Vaino.

Hea, et oli kindlustus

Tänu sellele, et tehnikapoel oli olemas varakindlustuse leping, hüvitati ettevõttele kahju juba seitse päeva pärast seda, kui nad olid saatnud kindlustusseltsile vajalikud dokumendid. Ettevõtte enda kanda jäi ainult 500 euro suurune omavastutus. Õnneks ei juhtu nii suuri vargusi tihti, isegi mitte igal aastal.

„ONOFFi kauplused on If Kindlustuse klient juba seitse aastat ja selle aja jooksul oleme hüvitanud kaks samas suurusjärgus vargust,“ räägib If Kindlustuse ettevõtte varakindlustuse tootejuht Risto Sondla. Ta lisab, et kindlustusteenuse vajadust tajuvad Eesti ettevõtted juba väga hästi. „Enamikul ettevõtetel on olnud kokkupuuteid mingit liiki varade kindlustamisega, kuid suurem osa hooneid ja varasid on siiski kindlustuskaitseta. Mõistlik oleks sõlmida ka nende puhul kindlustus enne, kui elu õpetab.“