Sel nädalavahetusel oodatakse vaktsineerima Narvas, Sillamäel ja Narva-Jõesuus 70-aastaseid ja vanemaid inimesi

Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv ütles, et sel nädalavahetusel vaktsineeritakse 70-aastaseid ja vanemaid oma terviseseisundi ja vanuse tõttu riskirühma kuuluvaid patsiente, sest Ida-Virumaal on nakatumisnäitajad olnud pikalt, juba jõuludest, väga kõrged ning vaktsineerimine on parim võimalus eakate COVID-19 haiguse eest kaitsmiseks.

„Oluline on teada, et inimesel on võimalik vaktsineerimisaeg saada mitut moodi, esmalt on võimalus aeg broneerida digiregistratuuris digilugu.ee, helistada allolevatel telefoninumbritel, kuid perearstidki helistavad inimesi läbi. Ehk kasutusel on mitu võimalust selleks, et inimesi vaktsineerima kutsuda,“ lisas Parv.