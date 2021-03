ERISAADE | Koroonauuringu juht Ruth Kalda: igapäevased testinumbrid pole tegelik tõde. Sel viisil tuvastab vaid veidi üle poole haigestunutest

11.–22. märtsini testiti juhuvalimi alusel 2386 täiskasvanud inimest, kellest 2252 puhul analüüsiti ka koroonaviirusevastaste antikehade hulka. Tulemustest selgus, et positiivse PCR-testi andis 102 inimest ehk 4,1%. Neist 41 (40%) olid haiguse läbi põdenud ja polnud enam nakkusohtlikud. 61 positiivse proovi andnud inimest (60%) olid aga jätkuvalt nakkusohtlikud. Hinnanguliselt tähendab see, et täiskasvanud elanikkonnast võib viirust kanda ja levitada keskmiselt 26 500 inimest ehk 2,5%.

Tartu Ülikooli peremeditsiini professor Ruth Kalda nendib, et tegu on kummalise haigusega – kus vahel pole sümptomeid üldse või siis õige vähe. "On teatud hulk inimesi, kes peavad end terveks, aga samas selgub, et oli kerge nohu ja väsimus, kurk veidi kibe. Aga aeg ka praegu ju selline, et mõeldakse, et need nähud tavapärased. Ei osata kahtlustada, et tegemist võis olla koroonaga," sõnab Kalda. "Need inimesed ei nakata tahtlikult, neil pole aimugi."

Iga päev kella 10.30 paiku avaldab terviseamet viimase ööpäeva statistika. Näiteks täna selgus, et lisandus 1429 uut positiivset testi. Tegu pole aga kivisse raiutud näitajaga puhangu olukorrast. "Testide igapäevane näit peegeldab üldiselt seda, kui paljud haigestunutest ise pöördunud arsti poole, ise kahtlustavad. Lisaks neid, kes haiglas, seal testitakse. Ja need, kes tulevad piirilt või lähikontaktsete hulgast," arutleb Kalda. "See pole tegelik tõde, kõik ei pöördu arsti poole ega lähe testima. Meie arvutused näitavad, et võib-olla sellise testimisega saab kätte kuskil 55-60 protsenti neist, kel haigus on."