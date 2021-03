Venemaa kaitseministri nõunik: Lääs on alustanud Venemaa vastu mentaalset sõda venemaalaste eneseteadvuse hävitamiseks

Ilnitski sõnul ei astu lääneriigid Venemaaga otsesesse konflikti, sest see ähvardab neid vastuvõetamatu kahjuga tuumarelvade läbi. Seetõttu on otsese relvastatud kokkupõrke tõenäosus lähema kümne aasta jooksul Ilnitski sõnul välistatud, vahendab RIA Novosti.

„Kui klassikalistes sõdades on eesmärk vastase elavjõu hävitamine, tänapäevastes kübersõdades vastase infrastruktuuri hävitamine, siis uue sõja eesmärk on eneseteadvuse hävitamine, vastase ühiskonna mentaalse – tsivilisatsioonilise – aluse hävitamine. Ma nimetaksin sedatüüpi sõda mentaalseks,” ütles Ilnitski.

Ilnitski sõnul on „teadvuse evolutsiooni käiku tagasi pöörata võimatu, seda enam, et selle „mentaalse” sõja tagajärjed ei ilmne kohe, vaid alles vähemalt põlvkonna pärast, kui midagi teha on juba lihtsalt võimatu”.