Kuulsuste dieet on nüüd kõigile kättesaadav! Salene lihtsalt kodust lahkumata nagu nemad

Etteantud menüü on lihtne, väga maitsev ega nõua palju aega ja suuri oskusi. Ideaalne on lõunasöökide puhul ka see, et saab teha kahe päeva kogused korraga valmis. Toidukorvi saab planeerida nädalaks, mis tähendab, et alati on kõik vajalik kodus olemas. Kuna soolast tuleb loobuda, saavad maitsemeeled tuttavaks paljude imeliste maitseainetega, mis on väga põnev ja nauditav. Iganädalane abi ja toetus tiimilt annab jõudu, ning kui midagi ei maitse või ei sobi, leitakse alati kiiresti lihtne lahendus. Mulle väga sobib ja meeldib selline koostöö.

Mul oli alustamiseks ideaalne aeg. Olin motiveeritud, kodune, palju rahulikuma elustiiliga ning valmis ennast oma tervise ja figuuri nimel kokku võtma. Selle dieedi suurim pluss on see, et saad planeerida kogu nädala ette ning tegelikult muutub tänu tervislikule menüüle kogu su mõttemaailm, ka sinu pere toidulauale tekivad uued, huvitavad ja maitsvad toidud. See dieet sobib ideaalselt inimesele, kes ei ole muidu superkokk ja pidev trenniinimene, kilod kaovad nagunii, tuleb vaid olla süsteemne.

Arvan, et suurim kaalukõikumise põhjus on olnud dieedi ebakorrapärane järgimine, kiire elustiil ja mõne dieedi puhul näljatunne, mis kindlasti demotiveerib ning halvab sinu tervisliku mõtlemise.

Olen proovinud erinevaid dieete, tavaliselt ikkagi neid, mis on parajasti moes. Olen proovinud mitu nädalat valmistehtud toite. Iga päev tuuakse sulle koju kotitäis värskelt valmistatud roogasid. See on küll korraks tõhus, aga ka väga kallis. Samuti olen korduvalt katsetanud ketoosi, see aga nõuab suurel hulgal rasvase toidu tarbimist. Olen käinud paastulaagris, mis on hea võimalus organismi puhastada, aga liigsed kilod tulevad tavalise toiduga kiiresti tagasi.

See mõte oli olnud mul peas juba 7–8 aastat ja mõtlesin pidevalt sellele, et kaal järjest tõuseb. Kuna oma töö tõttu liigun palju seltskondades ja olen ka sotsiaalmeedias aktiivne, siis oli selge, et midagi peab ette võtma ning parandama ka enesetunnet. Lisaks sain 40-aastaseks ning oli viimane aeg hakata mõtlema oma kehale ja tervisele.

Ma lugesin internetist tervislikust toitumisest, aga sellest ei olnud väga kasu. Samuti küsisin sõpradelt üksikuid retsepte ja seda, milliseid toite nemad söövad. Oma töö pärast pole mul olnud aga võimalik regulaarselt trennis käia, vahel on pikad päevad tööl ja trenn ei mahu kuidagi ajakavasse, samuti on takistuseks reisimine. Siis tahad pigem rohkem puhata ja trenn jääb jälle tagaplaanile.

Esimesest hetkest alates oli mul tunne, et lõpuks ometi töötan professionaalidega! Toitumiskava tehti individuaalselt mulle ja seetõttu tulid ka tulemused ruttu – esimese nädalaga kaotasin 4 kilo. Ei pidanud end näljutama ega kaloreid lugema, lihtsalt maitsvad road minu valitud toodetest! Ma ei uskunud, et kaalukaotus võib olla nii lihtne, lisakaal kadus iga päevaga. Olen enda üle uhke, et tunnistasin oma liigse kehakaalu probleemi ning leidsin kõige kiirema ja tervislikuma viisi, kuidas sellest lahti saada – ilma tablettide või raske jõusaalitreeninguta. Olen siiani kaotanud 16 kilo ning plaanin sellega jätkata, kuna unistus tervislikust ja ilusast kehast pole mulle kunagi nii realistlik tundunud.

Arvan, et ma pole suutnud standard-dieetidega kaalu langetada just selle tõttu, et need on standardsed. See tähendab seda, et ka menüü on kõigi jaoks sama ja mulle ei sobinud paljud toidud või nende koostisosad. Nende hulgas olid mõned road, mida ma ei söönud üldse. Ma pidin neid ise muutma. Stockholmi dieet andis mulle võimaluse otsustada, mis mulle meeldib, mis mitte, ja menüü koostati personaalselt minu jaoks.

Seda toitumiskava järgida oli väga lihtne. Kõiki toitusid on lihtne valmistada. Portsjonid on väga suured ja maitselt samuti väga head. Kui aus olla, siis ma alguses kartsin, et nendes toitudes on tohutult palju juurvilju, sest varem ei söönud ma neid üldse. Aga nende retseptide järgi valmistatud roogades maitsesid need hoopis paremini ja sõin neid hea meelega.

Esimesed tulemused tulid juba mõne päeva möödudes, mis andis kindlustunnet dieediga jätkata. Mu keha hakkas iga päevaga järjest paremat kuju näitama. See abi, mis ma sain StockholmDiet.com-i toitumisnõustajalt kogu dieedi jooksul, aitas mul jooksvalt saada huvitavaid retsepte, mis sisaldasid just mulle maitsvaid koostisosi. Ma nautisin toitusid ja kaotasin samal ajal kaalu. Lihtsalt suurepärane!

Nüüd olen õnnelik ja jätkan selle toitumiskavaga, kuni olen saavutanud oma parima vormi. Aga isegi miinus kümne kiloga on juba erinevus väga hästi näha.

Kas teil on soovitusi neile eestlastele, kes soovivad kaalust alla võtta, kuid ei usu Stockholmi dieeti?

Krista: Ma siiralt soovitan teha hinges see otsus alustada ja siis lihtsalt pihta hakata. Kevad on selleks kindlasti parim aeg! Esimest korda elus soovitan: osta koju kaal, sest esimese nädalaga kaovad kilod kindlasti ning sealt edasi on ainult suur rõõm ja uhke tunne oma edusamme jälgida. See dieet töötab isegi siis, kui sa ainult toitumiskava järgid ega tee trenni ega ole aktiivne. Ma olen elav näide sellest, et kaalulangetus Stockholmi dieediga on võimalik. Ma ei tunne näljatunnet, energiat on rohkem ja enesetunne paraneb väga kiiresti.

Ardo: Mitte keegi ei peaks leppima oma ülekaaluga. Soovitan väga alustada Stockholmi dieediga kohe, kui tekib ülekaal. Ainus, mida sul on kaotada, on kaal. Võid kindel olla, et su keha tänab sind! Parim aeg alustamiseks on täna!

Andres: Kaalu kaotamine StockholmDiet.com-iga on lihtsam, kui võiks arvata. Sa väärid seda, et tunda end paremini ja näha parem välja. Usu mind, liitumine StockholmDiet.com-iga võib olla su selle aasta kõige parem otsus. Alusta kohe ja näe tulemusi pärast esimest nädalat, või jätka vabanduste otsimist, miks sa seda teha ei suuda. Otsusta kohe ja liitu minuga selles väljakutses leida parim võimalik elukvaliteet!

See pole lihtsalt üks järjekordne dieet – see on sinu otsus paremini elada – ilma lisakilodeta.