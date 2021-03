Ajaleht: Venemaal tahetakse hakata sotsiaalmeedia kasutajaks registreerumisel passiandmeid küsima

Muudatuste autor, riigiduuma liige Anton Gorelkin ütles Kommersantile, et algatus on suunatud esmajärjekorras sotsiaalmeedia- ja sõnumiplatvormidele. Gorelkini sõnul antakse neile valida, kas võtta kasutusele oma platvorm või kasutada Roskomnadzori süsteemi. Gorelkin täpsustas, et nõusolekut tuleb küsida ainult uutelt kasutajatelt.