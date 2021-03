India peatas ajutiselt AstraZeneca koroonavaktsiini ekspordi

Allikate sõnul tähendab nakatumiste kasv Indias, et kodumaine nõudlus vaktsiini järele lähinädalatel ilmselt kasvab ja doose läheb vaja vaktsineerimiseks Indias.

Ajutine ekspordi peatamine mõjutab tarneid ilmselt aprilli lõpuni. Ilmselt mõjutab see umbes 190 riiki, mis osalevad Covaxi skeemis, mida juhib Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ja mille eesmärk on tagada vaktsiinide jaotamine õiglaselt kõigi riikide vahel.