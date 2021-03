Põhja-Korea lasi Jaapani merre kaks ballistilist raketti

Pyongyangil on ÜRO julgeolekunõukogu resolutsiooniga selliste relvade katsetamine keelatud. Jaapan ja Lõuna-Korea mõistsid katsetuse hukka, vahendab BBC News.

USA Vaikse ookeani väejuhatus teatas täna, et katsetus toob esile ohu, mida Põhja-Korea ebaseaduslik relvaprogramm naabritele ja rahvusvahelisele kogukonnale kujutab.

Biden ei ole katsetust veel kommenteerinud. Teisipäeval ei omistanud ta nädalavahetusel toimunud Põhja-Korea mitteballistilise raketi katsetusele suurt tähtsust ja ütles, et USA ei pea seda provokatsiooniks.

Jaapan teatas, et Põhja-Korea lasi kaks raketti välja kohaliku aja järgi täna kell 7.00. Need lendasid vastavalt 420 ja 430 kilomeetrit ning kukkusid merre väljaspool Jaapani erimajandustsooni. Mingit kahju need ei tekitanud.