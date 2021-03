Eesti plaanib võtta vaktsiinipassi aprillis kasutusele

"QR kood viitab sellele, et info pärineb tervise infosüsteemist, et selline inimene sellise nimega on selle vaktsiiniga vaktsineeritud. Seal on kirjas, kas inimene on vaktsineeritud ühe või kahe doosiga ja veel veidi infot, mis on Euroopa tasandil kokku lepitud," selgitas Killar.